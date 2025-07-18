В бакинском суде дал показания азербайджанец, взятый в заложники и подвергшийся пыткам в Армении

БАКУ /Trend/ - Потерпевший Керем Мамедов, давший показания на судебном процессе в Бакинском военном суде 18 июля, заявил, что был взят в заложники в Армении 7 марта 1990 года.

Как сообщает Trend, это произошло, когда он выехал на автомобиле УАЗ для восстановления линии связи между Зангиланским и Гафанским районами. Его сопровождали сотрудник Багиров Шакир Авез оглу, водитель узла связи Зангиланского района Эмин и помощник коменданта Эмин.

Когда они вошли в узел связи Гафанского района после проверки кабельных линий, то были избиты армянами, собравшимися во дворе здания, и взяты в заложники. После этого сотрудники Гафанского районного отдела внутренних дел Армении и прибывшие туда военнослужащие доставили их в Гафанский районный отдел внутренних дел. Там четверо армян в гражданской одежде подвергли их пыткам, избили кулаками и ногами, нанеся различные телесные повреждения. В результате К. Мамедов получил перелом ребер с правой стороны, ушибы по всему телу и черепно-мозговую травму. У Ш. Багирова произошло кровоизлияние в мозг.

Советские военнослужащие из Зангиланского района забрали их у армян, посадили в БТР и доставили в Зангиланский район, освободив из заложников. Автомобиль «УАЗ», принадлежавший потерпевшим, был присвоен лицами, взявшими их в заложники в Армении.

В ответ на вопрос прокурора в суде К. Мамедов заявил, что в течение двух месяцев проходил лечение в больнице от полученных в Армении травм.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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