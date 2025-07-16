Президент Ильхам Алиев: Народы Азербайджана и Туркменистана объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились

БАКУ /Trend/ - Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым один на один.

"Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве", - сказал глава государства.