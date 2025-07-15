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Азербайджан выразил желание заключить важное соглашение с Израилем - Майк Уолц

Политика Материалы 15 июля 2025 23:10 (UTC +04:00)
Азербайджан выразил желание заключить важное соглашение с Израилем - Майк Уолц

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил желание заключить по-настоящему важное соглашение с Израилем.

Как передает Trend, об этом кандидат на пост постоянного представителя США в ООН Майк Уолц заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената США.

"Мы говорили об Азербайджане и их стремлении не только сблизиться с США, но и, возможно, заключить подлинное соглашение с Арменией, соглашение с израильтянами, а также говорили о коммерческих возможностях, которые открываются не только для американского бизнеса, но и способны изменить геополитический ландшафт", - сказал он.

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