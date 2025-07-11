МИД Азербайджана об избрании представителя страны генсеком МОГО

БАКУ /Trend/ - 10 июля в рамках состоявшейся в Баку 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО) впервые на пост генерального секретаря этой структуры был избран представитель Азербайджанской Республики.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, выборы прошли в условиях высокой конкуренции. Так, в выборах на пост генерального секретаря МОГО, наряду с начальником Управления министерства по чрезвычайным ситуациям Эргюджем Келентерли, участвовали кандидаты из 3 стран.

Азербайджанский кандидат был избран на пост генерального секретаря этой авторитетной организации, заручившись поддержкой большинства стран, участвовавших в первом этапе голосования (23 страны).

Основной задачей МОГО, считающейся единственной межправительственной организацией в области гражданской обороны, является защита населения во время стихийных бедствий и техногенных катастроф, оказание ему помощи, укрепление потенциала структур, участвующих в ликвидации последствий этих катастроф, и содействие международному сотрудничеству в этой области.

Генеральный секретарь МОГО, представляя наивысшую должность в организации, отвечает за организацию на международном уровне, управление ее структурными подразделениями, обеспечение работы Секретариата и другие значимые области.