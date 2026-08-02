Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – Народный поэт Азербайджана, выдающийся деятель литературы и культуры, кавалер государственных орденов «Шохрат», «Шараф», «Истиглал» и «Гейдар Алиев» Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения, сообщает корреспондент Trend с места события.

Проводить в последний путь одного из выдающихся представителей азербайджанской литературы пришли государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, писатели, поэты, ученые, друзья, коллеги, ученики и многочисленные почитатели его таланта.

С уходом Наримана Гасанзаде Азербайджан потерял выдающегося поэта, мыслителя и интеллигента, чье имя золотыми буквами вписано в историю национальной культуры. Его произведения, проникнутые глубоким гуманизмом, любовью к Родине, родному языку и человеку, на протяжении десятилетий воспитывали поколения читателей, вдохновляя их на сохранение духовных и нравственных ценностей.

Память о Народном поэте будет жить в его бессмертных произведениях, театральных постановках, научных трудах и сердцах миллионов почитателей его творчества. Его литературное наследие навсегда останется неотъемлемой частью сокровищницы азербайджанской культуры и будет служить будущим поколениям.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949–1953 годах он обучался на филологическом факультете нынешнего Гянджинского государственного университета, а затем окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве и Высшие литературные курсы при нем. Впоследствии защитил кандидатскую диссертацию, посвященную азербайджано-украинским литературным связям периода 1941–1945 годов.

На протяжении многих лет Нариман Гасанзаде трудился в ведущих средствах массовой информации страны, работал в газете "Азербайджанская молодежь", журнале "Азербайджан" и Государственном комитете по телевидению и радиовещанию. В разные годы он был главным редактором газеты "Литература и искусство", возглавлял азербайджанское отделение Литературного фонда СССР, являлся депутатом Верховного Совета Азербайджана, первым заместителем министра печати и информации, председателем правления Литературного фонда, а также заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Национальной авиационной академии.

Начав литературный путь в молодости, Нариман Гасанзаде стал одним из самых известных поэтов современного Азербайджана. Широкую известность ему принесли книги "Мое сердце жаждет поэзии", "Незабываемые дни", "Ты еще вспомнишь обо мне", "Нариман", "Почему вы не сказали", "Изумрудная птица", "Хлеб тети Набат", "Моя ночь и мой день", "Ты простила" и многие другие.

Особое место в его творчестве занимали произведения, посвященные истории, общественно-политическим событиям, судьбе народа, вопросам национальной идентичности, нравственным ценностям и любви к Родине. Сборники "Прошу у жизни еще немного времени", "Не беспокойся", "У кого есть вопрос?", "Избранные произведения", "Мой брак разрушила природа", "Всем народам", "Дар судьбы", "Нури-паша", "Мир, в который приходят и из которого уходят" и многие другие вошли в золотой фонд азербайджанской литературы. Его стихи, поэмы и драматические произведения, наполненные искренним патриотизмом, гуманизмом и высокой художественной культурой, переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

По произведениям Наримана Гасанзаде были поставлены спектакли "Пусть знает весь Восток", "Атабеки", "Поход Помпея на Кавказ", "Хлеб тети Набат" и другие, которые с большим успехом шли на театральных сценах.

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