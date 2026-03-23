Увеличился объем денежных переводов из Великобритании в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Соединенное Королевство в 2025 году составил 42,4 миллиона долларов США.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, этот показатель на 8,4 миллиона долларов США или на 24,8% больше, чем в 2024 году.

По информации, доля этой страны в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 3,6%.

Также объем денежных переводов физических лиц из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджан в 2025 году составил 26,7 миллиона ​​долларов США, что на 1,7 миллиона долларов США или на 6% меньше по сравнению с показателем в 2024 году.

За отчетный период доля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 5,3%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии составил 28,5 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 34 миллиона долларов США.

В целом, за 2025 год объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 миллиона ​​долларов США. Это на 21,6 миллиона долларов США или 4,1% меньше, чем за 2024 год.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 миллиарда долларов США, что на 94,1 миллиона долларов США или 8,7% больше,чем по сравнению с показателем в 2024 году.