Назван объем средств, переведенных из банков через системы быстрых денежных переводов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года в Азербайджане через системы быстрых денежных переводов из банков было переведено 37,7 миллиона манатов (66,7 тысячи операций).

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество операций сократилось на 33,2 тысячи, или на 33,2%, а объём переведённых средств - на 3,6 миллиона манатов, или на 8,7%.

За первые 11 месяцев прошлого года через системы быстрых денежных переводов из банков было переведено 41,3 миллиона манатов (99,9 тысячи операций).

В отчётный период средний размер одного перевода при перечислении средств из банков через системы быстрых денежных переводов составил 565,3 маната, что на 152,1 маната, или на 36,8% больше показателя по состоянию на 1 декабря 2024 года.