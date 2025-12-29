Выросли показатели операций в евро через МКЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года в Азербайджане через Межбанковский карточный центр было осуществлено 16,4 тыс. платёжных операций на 1,9 миллиона евро.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций увеличилось на 1,4 тысячи или на 9,3%, а объём операций - на 100 тысяч евро или на 5,6%.

По состоянию на 1 декабря прошлого года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 15 тыс. платёжных операций на сумму 1,8 миллиона евро.

Отметим, что Межбанковский карточный центр представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.