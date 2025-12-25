ЦБА о календаре решений по параметрам процентного коридора на следующий год

БАКУ /Trend/ - В 2026 году решения Центрального банка Азербайджана по параметрам процентного коридора будут объявлены общественности 4 февраля, 2 апреля, 6 мая, 24 июня, 5 августа, 23 сентября, 4 ноября и 23 декабря.

Как сообщает Trend, об этом говорится в «Заявлении об основных направлениях денежной политики Центрального банка Азербайджанской Республики на 2026 год», опубликованном в газете «Азербайджан».

«4 февраля, 6 мая, 5 августа и 4 ноября 2026 года объявление решений будет сопровождаться пресс-конференцией, а также в эти дни будут проведены встречи с экспертами. Решения вступят в силу на следующий рабочий день после их объявления», — подчеркивается в информации.