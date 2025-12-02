Fitch назвало прогноз по банковскому сектору региона СНГ+ до 2026 года

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings сохраняет нейтральный прогноз по банковскому сектору стран региона СНГ+ (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан) до 2026 года, передаёт во вторник Trend со ссылкой на рейтинговое агентство.

«Мы ожидаем, что ключевые факторы кредитоспособности и среднесекторальные показатели в целом останутся стабильными, чему будет способствовать устойчивость операционных условий и высокий рост кредитования. Несмотря на крайне сложную операционную среду на Украине, секторный прогноз также остаётся нейтральным, и значительного ухудшения мы не ожидаем», - говорится в отчёте.

Аналитики Fitch считают, что экономический рост в регионе СНГ+ в основном сохранится на устойчивом уровне благодаря сильному внутреннему спросу, а также благоприятной конъюнктуре сырьевых рынков для стран-экспортёров нефти.

«Розничное кредитование обеспечивает двузначные темпы роста кредитного портфеля, в то время как регуляторные меры сдерживают чрезмерное расширение и снижают риски перегрева, особенно в Казахстане и Узбекистане. Кредитная проникновенность остаётся низкой или, как в Грузии и Армении, умеренной, что создаёт пространство для дальнейшего роста сектора. Показатели качества активов, вероятно, будут демонстрировать лишь незначительные колебания на фоне снижения устаревших рисков и постепенного уменьшения долларизации кредитов на большинстве рынков, хотя в Узбекистане сохраняется давление на качество активов. Прибыльность остаётся высокой благодаря здоровым чистым процентным маржам и умеренным или низким объемам резервирования. Буферы капитала и ликвидности остаются значительными, что позволяет банкам поддерживать или увеличивать дивидендные выплаты без ущерба для стабильности сектора. Показатели украинского банковского сектора поддерживаются эффективным регулированием, устойчивой ликвидностью и достаточными капиталовыми резервами», — отмечается в отчёте.

Fitch также отмечает, что ключевые риски для банков СНГ+ связаны с возможными внешними шоками, влиянием санкций, связанных с Россией, и волатильностью цен на сырьё. Однако агентство ожидает, что устойчивость банковских систем сохранится. «Большинство рейтингов банков остаются на уровне «ниже инвестиционного» ввиду структурных вызовов и ограничений, связанных с суверенными рисками, однако прогнозы по рейтингам преимущественно стабильные», - резюмировали в агентстве.