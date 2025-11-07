Фонд ОПЕК планирует расширить портфель "зеленых" проектов в Азербайджане - Абдулхамид аль-Халифа (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Фонд ОПЕК готовится к расширению портфеля "зеленых" проектов в Азербайджане в ближайшие годы.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил президент Фонда Абдулхамид аль-Халифа.

По его словам, Фонд ОПЕК увеличивает объём поддержки для стран Центральной Азии. В настоящее время его обязательства превышают 1 миллиард долларов США, включая государственные и частные займы, а также гранты.

“Кроме того, Фонд намерен расширить своё участие в Азербайджане, выделив до 1 миллиарда долларов США на финансирование проектов развития в течение ближайших трёх лет. Средства будут направлены на поддержку новых инвестиций в водоснабжение и санитарные системы, развитие транспортной инфраструктуры и создание устойчивых, современных городов”, - сказал Абдулхамид аль-Халифа.

Он отметил, что главная задача Фонда в регионе - способствовать устойчивому и инклюзивному развитию стран, направляя свои финансовые и технические ресурсы на поддержку приоритетов региона и конкретных потребностей каждой страны.

“Мы стремимся достичь трёх взаимосвязанных результатов. Во-первых, повысить связанность инфраструктуры - транспортной, энергетической и водной - чтобы раскрыть новые экономические возможности. Во-вторых, внести значимый вклад в энергетический переход и укрепление устойчивости к изменениям климата. И, наконец, усилить финансирование частного сектора и расширить доступ малых и средних предприятий к ресурсам, обеспечивающим устойчивые и инклюзивные источники дохода”, - сказал он.

Абдулхамид аль-Халифа отметил, что Фонд стремится оказывать долгосрочное позитивное влияние на людей и экономику региона.

“У нас заключены новые рамочные партнёрские соглашения с Казахстаном и Туркменистаном (подписаны в 2024 году), а также недавно - с Азербайджаном (подписано в 2025 году). Кроме того, у нас действует Рамочный меморандум о финансировании с Таджикистаном, предусматривающий предоставление кредита в размере 100 миллионов долларов США для софинансирования строительства Рогунской гидроэлектростанции мощностью 3600 МВт. После завершения строительства её 335-метровая плотина станет самой высокой в мире”, - сказал он.

Президент Фонда подчеркнул, что в последние годы Азербайджан добился значительного экономического роста, чему способствовали разумное управление бюджетом и крупные инвестиции в инфраструктуру.

“Опираясь на этот прогресс, наша цель состоит в том, чтобы помочь стране диверсифицировать свою экономику в направлении устойчивого развития, укрепить частный сектор за счет улучшения доступа к финансированию и наращивания потенциала в области возобновляемых источников энергии в партнерстве с местными и международными разработчиками”, - отметил он.

Абдулхамид аль-Халифа добавил, что Рамочная программа странового партнёрства между Фондом ОПЕК и правительством Азербайджана, подписанная в июне 2025 года, определяет среднесрочные приоритеты сотрудничества.

Она направлена на развитие возобновляемых источников энергии, создание современной и устойчивой инфраструктуры, улучшение водоснабжения и санитарных систем, развитие транспортного сообщения, поддержку частного сектора и формирование комфортной городской среды.

“В настоящее время мы работаем с нашими партнерами над определением и подготовкой пакета инвестиций в этих областях, обеспечивая полное соответствие национальным стратегиям развития и климатическим стратегиям Азербайджана”, - отметил он.

Абдулхамид аль-Халифа сказал, что новое финансирование в размере до 1 миллиарда долларов США будет использовано для расширения доступа к чистой воде и санитарии, улучшения транспортных сетей и городских услуг, повышения энергоэффективности, а также поддержки устойчивой мобильности и инфраструктуры - ключевых элементов инклюзивных, "зелёных" и жизнестойких городов

“Мы также продолжим оказывать поддержку частному сектору, особенно микро-, малым и средним предприятиям, как движущей силе инноваций и создания рабочих мест. Мероприятия по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала дополнят эти инвестиции, помогая национальным учреждениям эффективно планировать и осуществлять проекты”, - отметил он.

По его словам, во время визита была возможность увидеть эффективность инвестиций в один из ключевых проектов в стране, который уже реализуется: ветровую электростанцию Area-1 в Гобустане, разработанную саудовской компанией ACWA Power и софинансируемую за счет кредита Фонда ОПЕК в размере 50 миллионов долларов США.

“Объект является частью проекта ветроэнергетики Хызы–Абшерон мощностью 240,5 МВт, первой в Азербайджане крупномасштабной независимой инвестиции в возобновляемые источники энергии. Этот проект позволяет производить 907 ГВт-ч чистой электроэнергии в год, обеспечивая энергией более 300 000 домашних хозяйств и сокращая выбросы углекислого газа примерно на 400 000 тонн в год”, - сказал он.

Абдулхамид аль-Халифа подчеркнул, что поддержка Фондом ОПЕК “зеленого” энергетического перехода Азербайджана является целенаправленной и системной. Уже запущена программа технической помощи по подготовке Плана “зеленого” перехода, в рамках которой Фонд помогает правительству разрабатывать реформы, оценивать инвестиционные возможности и укреплять потенциал для создания экологически устойчивой инфраструктуры. Кроме того, продолжающееся сотрудничество с компанией ACWA Power и активная работа по расширению климатически ориентированных инвестиций в стране.

“Фонд ОПЕК намерен и далее привлекать финансирование в сферы чистой энергетики, инфраструктуры и устойчивых источников дохода. Мы поддерживаем Азербайджан не только сейчас, но и готовимся к расширению портфеля "зеленых" проектов в Азербайджане в ближайшие годы. Мы открыты к сотрудничеству с правительством Азербайджана, частным сектором, а также международными партнерами, включая Арабскую координационную группу и другие многосторонние организации, чтобы обеспечить эффективный, масштабный и устойчивый "зеленый" переход страны”, - отметил он.

Напомним, что партнёрство Фонда ОПЕК с Азербайджаном началось в 2003 году и включает поддержку проектов в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры и развития частного сектора.

Фонд ОПЕК - единственная международная организация с глобальным мандатом, предоставляющая финансирование исключительно из стран-членов Фонда странам, не входящим в ОПЕК. Организация сотрудничает с развивающимися странами и международным сообществом для стимулирования экономического роста и социального прогресса в странах с низким и средним уровнем дохода.

Фонд ОПЕК был создан в 1976 году с целью содействия развитию, укрепления сообществ и расширения возможностей людей. Его деятельность направлена на финансирование проектов, обеспечивающих основные потребности людей — продовольствие, энергетику, инфраструктуру, занятость (особенно в секторе МСП), чистую воду и санитарные условия, здравоохранение и образование.

На сегодня Фонд инвестировал свыше 30 миллиардов долларов США в более чем 125 странах в проекты развития, общий объём которых оценивается более чем в 200 миллиардов долларов. Фонд имеет кредитные рейтинги AA+/Stable (Fitch) и AA+/Stable (S&P).