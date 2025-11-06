Фонд ОПЕК выделит средства на развитие инфраструктуры в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Фонд международного развития ОПЕК предоставит до 1 миллиарда долларов США в течение следующих трёх лет для финансирования проектов развития в Азербайджане.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение Фонда.

Средства будут направлены на поддержку инвестиций в сферу водоснабжения и санитарные системы, транспортную связность и устойчивое городское развитие.

"Фонд ОПЕК горд поддерживать Азербайджан в превращении общих приоритетов в реальные действия. Новое обязательство опирается на нашу Страновую рамочную программу партнёрства и сосредоточено на достижении конкретных результатов в приоритетных секторах, таких как чистая энергетика, водоснабжение, транспорт и городское развитие. Оно отражает нашу уверенность в видении Азербайджана по устойчивому росту и нашу решимость предоставлять финансирование и партнёрство, которые дают ощутимые результаты", - сказал президент фонда Абдулхамид аль-Халифа.

В июне 2025 года в Вене была подписана Страновая рамочная программа партнёрства (CPF) между Фондом ОПЕК и правительством Азербайджана, которая определяет конкретные направления инвестиций в соответствии с национальной стратегией «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития». Программа определяет совместные приоритеты сотрудничества в области энергетического перехода, водоснабжения и санитарии, модернизации транспорта и повышения устойчивости городов.

В ходе визита в Азербайджан президент Фонда ОПЕК Абдулхамид аль-Халифа встретился с руководством страны и принял участие в "круглом столе" Арабской координационной группы (ACG) и Азербайджана, организованном министерством экономики в Баку.

Ожидается, что сегодня делегация Фонда ОПЕК посетит ветропарк в Гобустане - проект, реализуемый саудовской компанией ACWA Power и софинансируемый за счёт кредита Фонда ОПЕК в размере 50 миллионов долларов США. Объект входит в состав ветроэнергетического проекта «Хызы–Абшерон» мощностью 240,5 МВт - первого крупного, независимо реализуемого инвестиционного проекта в области возобновляемой энергетики в Азербайджане. После ввода в эксплуатацию станция будет ежегодно производить около 907 ГВт·ч чистой электроэнергии, обеспечивая энергией свыше 300 000 домохозяйств и снижая выбросы углерода примерно на 400 000 тонн в год.

Кроме того, делегация Фонда ОПЕК рассмотрит потенциальные площадки для реализации инициативы Livable Baku — программы повышения устойчивости и экологической реабилитации городской среды, направленной на благоустройство общественных пространств, восстановление загрязнённых территорий и повышение общей экологической устойчивости города.

Напомним, что партнёрство Фонда ОПЕК с Азербайджаном началось в 2003 году и включает поддержку проектов в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры и развития частного сектора.

Фонд ОПЕК - единственная международная организация с глобальным мандатом, предоставляющая финансирование исключительно из стран-членов Фонда странам, не входящим в ОПЕК. Организация сотрудничает с развивающимися странами и международным сообществом для стимулирования экономического роста и социального прогресса в странах с низким и средним уровнем дохода.

Фонд ОПЕК был создан в 1976 году с целью содействия развитию, укрепления сообществ и расширения возможностей людей. Его деятельность направлена на финансирование проектов, обеспечивающих основные потребности людей — продовольствие, энергетику, инфраструктуру, занятость (особенно в секторе МСП), чистую воду и санитарные условия, здравоохранение и образование.

На сегодня Фонд инвестировал свыше 30 миллиардов долларов США в более чем 125 странах в проекты развития, общий объём которых оценивается более чем в 200 миллиардов долларов. Фонд имеет кредитные рейтинги AA+/Stable (Fitch) и AA+/Stable (S&P).