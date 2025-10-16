Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Новые возможности с приложением Yelo Business!

Экономика Материалы 16 октября 2025 15:42 (UTC +04:00)
Новые возможности с приложением Yelo Business!
Фото: Yelo Bank

Читайте Trend в

Yelo Bank постоянно совершенствует приложение Yelo Business, чтобы упростить повседневную работу предпринимателей и предложить им инновационные банковские решения. Теперь налоговые и таможенные платежи можно осуществлять напрямую через приложение — быстро и без лишних затрат времени. Владельцы бизнеса получают возможность управлять своими расходами всего несколькими касаниями, не выходя из офиса.

Функционал приложения Yelo Business довольно широкий. Пользователи могут:

  • Оплачивать кредиты
  • Открывать онлайн счета для физических лиц
  • Заказывать мобильный POS-терминал
  • Совершать налоговые и таможенные платежи
  • Делать переводы между личными счетами
  • Выполнять внутрибанковские и межбанковские переводы
  • Проводить бюджетные платежи
  • Оплачивать НДС
  • Просматривать распоряжения
  • Получать реквизиты
  • Контролировать выписки по счетам

Все операции совершаются быстро, безопасно и удобно. Главная цель банка Yelo — экономить время предпринимателей и помогать им более гибко и эффективно управлять своими бизнес-процессами. Загрузите приложение Yelo Business и управляйте своим бизнесом ещё удобнее: https://bit.ly/4qdWxya.

Вас интересует кредит для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости