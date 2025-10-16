Новые возможности с приложением Yelo Business!

Yelo Bank постоянно совершенствует приложение Yelo Business, чтобы упростить повседневную работу предпринимателей и предложить им инновационные банковские решения. Теперь налоговые и таможенные платежи можно осуществлять напрямую через приложение — быстро и без лишних затрат времени. Владельцы бизнеса получают возможность управлять своими расходами всего несколькими касаниями, не выходя из офиса.

Функционал приложения Yelo Business довольно широкий. Пользователи могут:

Оплачивать кредиты

Открывать онлайн счета для физических лиц

Заказывать мобильный POS-терминал

Совершать налоговые и таможенные платежи

Делать переводы между личными счетами

Выполнять внутрибанковские и межбанковские переводы

Проводить бюджетные платежи

Оплачивать НДС

Просматривать распоряжения

Получать реквизиты

Контролировать выписки по счетам

Все операции совершаются быстро, безопасно и удобно. Главная цель банка Yelo — экономить время предпринимателей и помогать им более гибко и эффективно управлять своими бизнес-процессами. Загрузите приложение Yelo Business и управляйте своим бизнесом ещё удобнее: https://bit.ly/4qdWxya.

