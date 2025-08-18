Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 августа.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9904 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1210 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9904
|AUD
|1,1086
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,0171
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1228
|CZK
|0,0813
|CNY
|0,2368
|DKK
|0,2667
|GEL
|0,6319
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0195
|GBP
|2,3058
|IRR
|0,0294
|SEK
|0,1781
|CHF
|2,1091
|ILS
|0,5034
|CAD
|1,2318
|KWD
|5,5662
|KZT
|0,3144
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5043
|MDL
|0,1023
|NOK
|0,167
|UZS
|0,0135
|PKR
|0,5996
|PLN
|0,4673
|RON
|0,3932
|RUB
|2,121
|RSD
|0,017
|SGD
|1,326
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3278
|TRY
|0,0416
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1534
|NZD
|1,0098