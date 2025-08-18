Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 августа

Экономика Материалы 18 августа 2025 09:32 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9904 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1210 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9904
AUD 1,1086
BYN 0,5686
BGN 1,0171
AED 0,4628
KRW 0,1228
CZK 0,0813
CNY 0,2368
DKK 0,2667
GEL 0,6319
HKD 0,2173
INR 0,0195
GBP 2,3058
IRR 0,0294
SEK 0,1781
CHF 2,1091
ILS 0,5034
CAD 1,2318
KWD 5,5662
KZT 0,3144
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5043
MDL 0,1023
NOK 0,167
UZS 0,0135
PKR 0,5996
PLN 0,4673
RON 0,3932
RUB 2,121
RSD 0,017
SGD 1,326
SAR 0,453
xdr 2,3278
TRY 0,0416
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1534
NZD 1,0098
