Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 августа

Экономика Материалы 15 августа 2025 09:21 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9827 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1317 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9827
AUD 1,1051
BYN 0,5774
BGN 1,0132
AED 0,4628
KRW 0,1223
CZK 0,0809
CNY 0,2367
DKK 0,2656
GEL 0,6311
HKD 0,2174
INR 0,0194
GBP 2,3029
IRR 0,0294
SEK 0,1776
CHF 2,1077
ILS 0,5026
CAD 1,2317
KWD 5,5701
KZT 0,3156
QAR 0,4669
KGS 0,0195
HUF 0,5015
MDL 0,1023
NOK 0,1665
UZS 0,0135
PKR 0,6025
PLN 0,4656
RON 0,3917
RUB 2,1317
RSD 0,0169
SGD 1,3245
SAR 0,4531
xdr 2,3291
TRY 0,0416
TMT 0,4857
UAH 0,041
JPY 1,1556
NZD 1,0065
