Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 августа.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9827 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1317 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9827
|AUD
|1,1051
|BYN
|0,5774
|BGN
|1,0132
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1223
|CZK
|0,0809
|CNY
|0,2367
|DKK
|0,2656
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,2174
|INR
|0,0194
|GBP
|2,3029
|IRR
|0,0294
|SEK
|0,1776
|CHF
|2,1077
|ILS
|0,5026
|CAD
|1,2317
|KWD
|5,5701
|KZT
|0,3156
|QAR
|0,4669
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5015
|MDL
|0,1023
|NOK
|0,1665
|UZS
|0,0135
|PKR
|0,6025
|PLN
|0,4656
|RON
|0,3917
|RUB
|2,1317
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3245
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3291
|TRY
|0,0416
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,041
|JPY
|1,1556
|NZD
|1,0065