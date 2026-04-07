...
Разрушен железнодорожный мост на линии Тегеран-Мешхед

Политика Материалы 7 апреля 2026 17:48 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану поврежден железнодорожный мост в районе Рей провинции Тегеран, соединяющий столицу страны с городом Мешхед в северо-восточной провинции Хорасан-Разави.

Как сообщает Trend со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава административного округа Галан в районе Рей Мохаммад Гаххарпур.

По его словам, мост был поражен несколькими ракетами. Гаххарпур отметил, что в настоящее время движение поездов по этому направлению невозможно. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

