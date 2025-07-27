На Габалинском фестивале состоялся концерт ханенде Назакет Теймуровой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Один из грандиозных проектов Фонда Гейдара Алиева — Международный музыкальный фестиваль — с успехом продолжается в городе Габала. В XIV Габалинском международном музыкальном фестивале, проводимом в рамках празднования 140-летнего юбилея великого композитора Узеира Гаджибейли, принимают участие известные исполнители, молодые таланты, музыкальные коллективы из Азербайджана и зарубежных стран.

Как сообщает Trend, зрители и гости города с большим нетерпением ожидают каждый концерт, включенный в программу фестиваля.

26 июля в вечерние часы в Центре Гейдара Алиева на концерте с участием Бакинского камерного оркестра народная артистка Назакет Теймурова своим великолепным исполнением подарила зрителям незабываемый музыкальный праздник.

Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

Выступление известной ханенде на концерте сопровождали заслуженные артисты Алиага Садиев (тар), Хайам Мамедов (кеманча), Ширзад Фаталиев (балабан), Кямран Керимов (нагара), Чинара Гейдарова (канун), Галиб Гашимов (уд), Эйваз Гашимов (гоша нагара), Хюсамеддин Азизов (нагара), лауреат республиканских и международных конкурсов, стипендиат Президента Джамиль Садизаде (фортепиано), а также оркестранты.

В соответствии с программой фестиваля сегодня зрителям будут представлены вечер камерной музыки и концерт ансамбля Tbilisi Big Band (Грузия).