США могут возобновить удары по Ирану

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп и его советники изучают возможность возобновления ударов по Исламской Республике после безрезультатных переговоров с Ираном в Пакистане.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, удары могут быть возобновлены в ограниченном масштабе, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки.

Сообщается, что возобновление полномасштабных бомбардировок Ирана не исключено. Однако этот вариант менее вероятен для дальнейших действий США, поскольку он рискует дестабилизировать ситуацию в регионе и втянуть Вашингтон в затяжной вооруженный конфликт.