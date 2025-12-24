АБР одобрил два кредита для восстановления Турции после землетрясения

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил два кредита на общую сумму 909,7 миллионов долларов США для ускорения восстановления Турции после землетрясений в феврале 2023 года, сосредоточив внимание на устойчивой инфраструктуре, инвестициях в производство и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает Trend со ссылкой на банк.

Отмечается, что один кредит на сумму 585,7 миллионов долларов США будет направлен на финансирование проекта "Расширение возможностей экспортно-ориентированных предприятий с долгосрочным финансированием для восстановления после землетрясений, повышения устойчивости и создания рабочих мест".

"Средства будут предоставлены в виде кредитной линии Экспортно-кредитному банку Турции (Eximbank) и далее перераспределены как минимум 100 экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям. Ожидается, что не менее 60% получателей будут находиться в зонах, пострадавших от землетрясений.

АБР сообщил, что финансирование также будет ориентировано на предприятия, принадлежащие женщинам или возглавляемые ими, а также на компании с значительным представительством женщин, при этом будет поощряться использование "зелёных" решений и интеграция оценки экологических и стихийных рисков в бизнес-процессы. Проект также окажет поддержку Eximbank в укреплении практик управления рисками стихийных бедствий и финансирования с учётом гендерного аспекта", - говорится в информации.

Согласно информации АБР, второй кредит на сумму 324 миллионов долларов США будет направлен на проект "Устойчивое восстановление после землетрясений через финансирование инфраструктуры и развитие потенциала" и будет предоставлен через Банк развития и инвестиций Турции (TKYB).

"Средства будут использованы для финансирования как минимум 100 МВт дополнительной мощности в области возобновляемой энергетики и производственных инвестиций, при этом не менее половины финансирования будет направлено в провинции, пострадавшие от землетрясений.

Проект также обеспечит долгосрочное финансирование как минимум пяти производственных предприятий, включая компании с женским представительством, а также поможет интегрировать гендерную чувствительность и устойчивость к стихийным бедствиям в финансовые и риск-менеджмент практики TKYB.

Оба кредита гарантированы правительством Турции и соответствуют промежуточной стратегии партнерства АБР с страной на 2025-2027 годы. В рамках стратегии АБР планирует предоставлять около 3 миллиардов долларов США в год на проектное финансирование в 2026 и 2027 годах, поддерживая восстановление Турции, переход к "зелёной" экономике и устойчивый экономический рост", - сообщает банк.