В Анкаре потерпел крушение бизнес-джет с начальником Генштаба ливийских вооруженных сил на борту

БАКУ/ Trend/ - В Анкаре потерпел крушение бизнес-джет Falcon-50, на борту которого находился начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил.

Как сообщает Trend, в самолете находились начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил, генерал-полковник Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, а также его делегация из пяти человек. В состав экипажа входили два пилота и бортпроводница.

Сообщается, что ранее в тот же день Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад провел встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Отмечается, что в связи с инцидентом полеты в аэропорту Эсенбога в Анкаре были временно приостановлены.