Из России в Азербайджан экстрадированы пять человек, находившихся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана из Российской Федерации экстрадированы граждане Азербайджана Эмиль Кязимов, Джаббар Мамедов, Хабил Алиев, Фуад Бабаев и Кянан Гулиев, находившиеся в международном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что экстрадиция осуществлена в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года. Ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции указанных лиц удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Согласно информации, Эмиль Кязимов подозревается в мошенничестве с ущербом в особо крупном размере, Джаббар Мамедов — в неоднократном мошенничестве, Хабил Алиев — в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а Фуад Бабаев и Кянан Гулиев подозреваются в совершении хулиганства с применением насилия, совершенного с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В отношении данных лиц были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск в связи с уклонением от следствия.

Задержанные на территории Российской Федерации обвиняемые доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.