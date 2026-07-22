AYNA запустит спецрейсы для посетителей фестиваля Dream Fest

БАКУ /Trend/ - В связи с Международным музыкальным фестивалем Dream Fest, который пройдет в Баку 23–26 июля, Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) выделило специальные автобусы для комфортной и безопасной перевозки посетителей.

Об этом говорится в сообщении AYNA.

Согласно информации, 23–26 июля с 17:00 до 19:30 из транспортно-пересадочного узла у северного выхода станции метро «Кёроглу» в направлении Sea Breeze, а с 22:00 до 00:00 в обратном направлении будут организованы бесплатные автобусные рейсы.

Учитывая ограниченное число парковочных мест, AYNA рекомендовала участникам и гостям фестиваля совершать поездки не на личных автомобилях, а воспользоваться специально выделенными автобусами.