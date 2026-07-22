Средний коридор имеет стратегическое значение для экономической безопасности Европы — GMF

БАКУ /Trend/ - Средний коридор должен рассматриваться для Европы не только как транспортно-логистический маршрут, но и как стратегический инструмент, укрепляющий экономическую безопасность, диверсифицирующий цепочки поставок и поддерживающий геополитические интересы Европейского союза.

Об этом в своей статье под названием «Переосмысление Среднего коридора: Маршрут как стратегический инструмент для широкого соседства Европы» написал нерезидентный старший научный сотрудник брюссельского офиса Германского фонда Маршалла (German Marshall Fund — GMF) Кадри Таштан.

По его словам, война России против Украины, проблемы безопасности в Красном море, опасения по поводу экономической безопасности и необходимость повышения устойчивости цепочек поставок значительно увеличили интерес к альтернативным транспортным маршрутам через Евразию. «Поскольку правительства отдают приоритет не только эффективности, но и устойчивости, взаимосвязанность рассматривается уже не просто как коммерческий проект, а как стратегический актив, служащий снижению зависимостей, укреплению экономической безопасности и поддержке более широких геополитических целей», — подчеркнул автор.

Кадри Таштан считает, что Европейский союз должен относиться к Среднему коридору, прежде всего, не как к инфраструктурному проекту, а как к геоэкономическому инструменту, служащему одновременно нескольким стратегическим целям. По его мнению, этот маршрут может укрепить стратегию ЕС «Global Gateway», доступ к критически важному сырью, повестку дня в области экономической безопасности и сотрудничество со странами Центральной Азии и Южного Кавказа.

В статье отмечается, что значение Среднего коридора не должно измеряться только объемом перевозимых грузов. «Средний коридор следует оценивать не для замены существующих маршрутов, а для большего стратегического выбора, повышения взаимосвязанности и экономической устойчивости для Европы и стран региона», — пишет автор.

По мнению Кадри Таштана, для стран Центральной Азии и Южного Кавказа коридор создает важные возможности не только с точки зрения транзитных доходов, но и диверсификации внешнеэкономических партнеров, привлечения инвестиций, интеграции в глобальные цепочки создания стоимости и укрепления экономического суверенитета.

Автор отметил, что Турция также рассматривает Средний коридор как один из ключевых элементов своей стратегии по превращению в региональный логистический, производственный, энергетический и транспортный хаб. По его словам, Анкара считает этот маршрут стратегической инициативой с точки зрения развития региональной взаимосвязанности, наряду с проектом «Development Road», который соединит Персидский залив с Европой.

В статье подчеркивается, что укрепление сотрудничества между Европейским союзом и Турцией является одним из основных условий успешного развития Среднего коридора.

«Средний коридор создает реальную платформу для формирования более прагматичного партнерства между Европейским союзом и Турцией на основе общих интересов в сфере экономической безопасности, диверсификации цепочек поставок, энергетического сотрудничества и критически важного сырья», — подчеркнул Кадри Таштан.

Вместе с тем автор отмечает, что для реализации полного потенциала коридора важно расширение транспортных возможностей на Каспийском море, развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, гармонизация таможенных процедур, ускорение цифровизации и укрепление координации между странами-участницами.

«На фоне геополитической фрагментации и повторяющихся сбоев в цепочках поставок главное преимущество Среднего коридора заключается в том, что он снижает зависимость от какого-либо одного маршрута или географии, способствуя формированию более устойчивой и диверсифицированной системы взаимосвязанности в Евразии», — отмечается в статье.

Отметим, что Германский фонд Маршалла — это независимый внепартийный аналитический центр, работающий над укреплением трансатлантического сотрудничества между США и Европой. Организация со штаб-квартирой в Вашингтоне имеет офисы в Берлине, Брюсселе, Париже, Варшаве, Белграде, Бухаресте и Анкаре, а также представительства в Лондоне и Мадриде. GMF проводит исследования в области безопасности, экономической и технологической конкурентоспособности, энергетики, климата, торговли и международной политики, разрабатывает аналитические рекомендации для правительств и международных организаций.

Оценки Кадри Таштана подчеркивают долгосрочную стратегическую значимость Среднего коридора для Европы.

В этом контексте представитель Международного транспортного форума (ITF) в эксклюзивном интервью Trend подчеркнул, что Средний коридор сохранит свое стратегическое значение как диверсифицированный транспортный маршрут между Азией и Европой.

По словам представителя организации, в случае установления долгосрочного мира между США и Ираном маршруты, проходящие через Туркменистан и Иран, могут стать более привлекательными для грузоперевозок между Центральной Азией и странами Персидского залива, Турцией и рынками Ближнего Востока.

«Улучшение отношений между сторонами может сделать маршруты, проходящие через Туркменистан и Иран, более привлекательными, особенно для грузов, перевозимых между Центральной Азией и Персидским заливом, Турцией и рынками Ближнего Востока», — сообщили в ITF.

Было отмечено, что по некоторым направлениям сухопутные маршруты через территорию Ирана по сравнению с перевозками через Каспийское море могут создавать операционные преимущества, так как не требуют дополнительных погрузочно-разгрузочных операций, портовых услуг и паромных перевозок.

Тем не менее в ITF считают, что эти факторы не ослабляют стратегическую роль Среднего коридора.

«Средний коридор сохранит свою стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой, позволяющий обходить как Россию, так и Иран. Он и впредь будет пользоваться важной политической и инвестиционной поддержкой в рамках развития евразийских транспортных связей», — заявили в организации.

Согласно анализу ITF, на фоне изменений в глобальных логистических цепочках после начала войны в Украине Средний коридор стал наиболее реальной альтернативой Северному коридору.

"Однако его долгосрочная конкурентоспособность зависит от устранения существующих операционных "узких" мест", — добавили в организации.

По оценке форума, различные сценарии развития маршрутов создают дополнительные возможности и для Туркменистана.

«Туркменистан потенциально может извлечь выгоду из обоих вариантов. Страна может играть роль транзитного государства как для маршрутов, протянувшихся в направлении Азербайджана через Каспийское море, так и для маршрутов, проходящих на юг через Иран», — сообщили в ITF.

Средний коридор — это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через ряд стран региона. Это альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, достигая Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой в обход более длинных морских путей.