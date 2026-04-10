БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня в преддверии Пасхи.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Кремля.

Было отмечено, что режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля (17:00 по бакинскому времени) до конца дня 12 апреля. Москва ожидает, что украинская сторона также присоединится к инициативе по прекращению огня на Пасху.

Владимир Путин дал указание российским Вооруженным силам прекратить военные действия на период прекращения огня, одновременно будучи готовым ответить на возможные провокации.