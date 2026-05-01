Единство государства, медиа и общества позволяет достойно справляться с любыми глобальными вызовами - Ахмед Исмаилов

БАКУ/Trend/ - Единство государства, медиа и общества позволяет достойно справляться с любыми глобальными вызовами.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Агенства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов сегодня в Баку на открытии III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного MEDİA.

Он отметил, что организация 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку является показателем высокой оценки международным сообществом успехов Азербайджана в области градостроительства.

"Эффективная коммуникационная модель, апробированная в ходе COP29, доказала, что единство государства, медиа и общества позволяет нам достойно справляться с любыми глобальными вызовами. Верим, что и в ходе WUF13 сможем повторить этот опыт и добиться ещё более высоких профессиональных результатов.

Благодаря инициативам Фонда Гейдара Алиева такие уникальные жемчужины, как Ичеришехер и Девичья башня, укрепили свое достойное место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Великолепные культурные центры и общественные парки, сформировавшие современный облик нашей столицы, являются результатом именно этого благородного подхода и заботы о нашей национальной культуре", - сказал А.Исмаилов.