Джейхун Байрамов принял Чин Хён Пайка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял кандидата от Республики Корея на должность судьи Международного суда ООН Чин Хён Пайка.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности в рамках международных организаций, в том числе по вопросам, связанным с предстоящими выборами судей в Международный суд ООН.

Чин Хён Пайк представил подробную информацию о своей профессиональной деятельности, опыте в области международного права и направлениях, которые он планирует продвигать в качестве приоритетных в МС ООН.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность, которую Азербайджан придает верховенству международного права, многостороннему сотрудничеству и усилению роли международных судебных институтов. В этом контексте было отмечено, что азербайджанская сторона подходит к выборам судей МС ООН всесторонне, и внимательно рассматривает профессиональные качества кандидатов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.