Все культурные памятники в Байыршехере будут сохранены - Фариз Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Все культурные памятники в Байыршехере будут сохранены.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный советник сектора по международным и общественным связям Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнли, отвечая на вопросы на панельной сессии "Медиа-повестка в Год градостроительства и архитектуры" в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиаплоскости", проходящего в Баку.

По его словам, в Байыршехере уже принимаются меры по охране 73 памятников:

"В ближайшие дни планируется включение еще 33 памятников в соответствующий реестр. Таким образом, общее количество памятников на этой территории составит 106. Соответствующие органы осуществляют контроль за их сохранностью. Все исторические памятники, расположенные на данной территории, будут сохранены", - отметил он.