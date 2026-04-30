Азербайджано-вьетнамские отношения: путь, начатый великим лидером Гейдаром Алиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В советский период одной из наиболее близких азербайджанцам социалистических стран был также Вьетнам. Как и по всему СССР, в Азербайджане внимательно следили за борьбой вьетнамского народа против американской оккупации.

В 1959 году бывший Президент Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мин посетил Азербайджан, однако особой динамики в двусторонних отношениях тогда не наблюдалось. Интересно, что отношения с Вьетнамом достигли своего наивысшего уровня именно в последние десятилетия существования СССР. Это стало возможным благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В начале 1980-х годов между Баку и вьетнамским городом Вунгтау были установлены побратимские отношения. Причиной этого стало то, что большинство местных специалистов, работавших на нефтяных предприятиях города, являлось выпускниками Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). В городе Вунгтау существует улица, названная в честь Баку. Аналогично в бакинском поселке Ахмедли Хатаинского района одна из улиц носит название «Вунгтау».

В 1981 году в создании по совместной инициативе Вьетнама и Советского Союза компании «Вьетсовпетро» большую роль сыграли азербайджанские нефтяники. Первым исполнительным директором компании был Джалал Мамедов. В первые годы работы компании здесь в основном трудились азербайджанские специалисты, а большинство местных сотрудников впоследствии получило образование в Бакинской нефтяной академии.

Выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев в 1983 году, занимая должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР, возглавлял советскую делегацию во время визита во Вьетнам. Этот визит имел особое значение для развития советско-вьетнамских отношений. Именно после этого визита Гейдар Алиев смог убедить советское руководство в необходимости оказания Вьетнаму экономической и научно-технической помощи. В рамках визита был открыт крупнейший инфраструктурный объект Вьетнама того времени — мост Тханг Лонг. Гейдар Алиев посетил не только Ханой, но и южный прибрежный город Вунгтау, где ознакомился с работами по развитию нефтяной промышленности, после чего участие азербайджанских специалистов в развитии нефтяного сектора Вьетнама стало более активным. После этого визита также увеличилось число вьетнамских студентов, обучавшихся в различных учебных заведениях Азербайджана. В советский период в Азербайджане обучалось более 5000 вьетнамцев, многие из которых впоследствии занимали ответственные должности в государственных структурах Вьетнама.

Не случайно государство и народ Вьетнама с благодарностью вспоминают значительную поддержку Азербайджана в период войны и после нее, в том числе большое внимание к Вьетнаму Гейдара Алиева, который воспринимался как большой друг страны. Кроме того, высоко оцениваются в этой стране деятельность азербайджанских специалистов во Вьетнаме, особенно их важная роль в организации нефтегазовой промышленности, а также участие тысяч выпускников азербайджанских учебных заведений в послевоенном восстановлении и развитии Вьетнама.

23 сентября 1992 года Вьетнам признал независимость Азербайджана, после чего были установлены дипломатические отношения и начался новый этап двусторонних связей. В 2001 году посол Азербайджана в Китае с резиденцией в Пекине одновременно был назначен и послом во Вьетнаме. В 2009 году посол Вьетнама в России был одновременно аккредитован в Азербайджане. В 2013 году открытие посольства Азербайджана во Вьетнаме стало подтверждением стремления страны к развитию исторических связей.

Политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева был продолжен его достойным преемником — Президентом Ильхамом Алиевым, который всегда придавал особое значение связям с Вьетнамом. В 2014 году состоялся государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам, а в 2015 году — официальный визит Президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга в Азербайджан, что заложило основу дружественных и партнёрских отношений государств. 7–8 мая 2025 года состоялся государственный визит Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджан. Президент и Генеральный секретарь приняли «Совместную декларацию об установлении стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам». Кроме того, между странами было подписано 10 документов в различных сферах. Также в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялось открытие мемориального кабинета, посвящённого 135-летию со дня рождения основателя современного Вьетнама Хо Ши Мина и отражающего азербайджано-вьетнамское сотрудничество.

Во время 44-дневной Отечественной войны, 19 октября 2020 года на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН семь государств — членов Движения неприсоединения, включая Вьетнам, выступили с предложением включить в итоговый документ в рамках проекта заявления председателя СБ ссылки на резолюции (с указанием номеров) по конфликту, принятые в 1993 году, тем самым поддержав справедливую позицию Азербайджана. В этой связи Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил благодарственное письмо своему вьетнамскому коллеге. Также в ходе общих дебатов высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (23–29 сентября 2025 года) по теме «Better together: 80 years and more for peace, development and human rights» («Вместе лучше: 80 лет и больше во имя мира, развития и прав человека») Вьетнам вошёл в число восьми государств, представители которых в своих выступлениях напрямую сослались на процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

В 2017 году по случаю 25-летия дипломатических отношений указом Президента Азербайджана медалью «Терегги» были награждены руководитель управления международных связей Администрации Президента Вьетнама Ву Ха Ле и председатель Общества дружбы Вьетнам–Азербайджан Нгхием Ву Кхай (ныне — почётный председатель Общества дружбы).

19 октября 2018 года в поселке Гиап Чунг провинции Ха Зянг была открыта построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева начальная школа.

23 сентября 2022 года было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, состоялся обмен поздравительными письмами между главами государств, министрами иностранных дел и председателями парламентов.

7–8 сентября 2024 года для ликвидации последствий сильного тайфуна «Янги» во Вьетнаме Азербайджан через AIDA выделил гуманитарную помощь в размере 200 тысяч долларов США.

В сентябре–октябре 2025 года для устранения последствий наводнений во Вьетнаме Азербайджан оказал помощь в размере 100 тысяч долларов США.

18 марта 2026 года в поселке Лук Йен провинции Лаокай (бывший Йенбай) на северо-востоке Вьетнама состоялось открытие нового корпуса школы Чан Фу, рассчитанного на обучение 1400 учащихся, и построенного при поддержке Азербайджанской Республики в целях ликвидации последствий тайфуна «Янги».

Отметим, что азербайджано-вьетнамские отношения, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева вышли на новый этап развития. Это является наглядным проявлением дружеских отношений между двумя странами, основанных на взаимном доверии.