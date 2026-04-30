Азербайджанский режиссер, заложивший основы вьетнамского кинематографа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В советский период в Азербайджане, наряду с индийскими фильмами, большой популярностью пользовались и вьетнамские фильмы. Это, в первую очередь, было связано с симпатиями к вьетнамскому народу, который вел борьбу за создание независимого государства. Однако не все знают, что основы национального кинематографа во Вьетнаме заложил азербайджанский кинорежиссер, народный артист СССР Аждар Ибрагимов. Как же это произошло?

В 1958 году Аждар Ибрагимов снял фильм «Ее большое сердце» по сценарию Имрана Гасымова. Фильм был посвящен Сумгайыту и масштабным созидательным работам, которые там велись. Сюжет охватывает Великую Отечественную войну, периоды до и после нее. Сам режиссер сыграл в фильме роль Расулова. Вьетнамские деятели культуры, посмотревшие этот фильм, обратились в соответствующие структуры Советского Союза с просьбой направить режиссера в их страну для помощи становлению вьетнамского кинематографа.

По приглашению основателя современного Вьетнама Хо Ши Мина и по предложению правительства СССР Аждар Ибрагимов жил во Вьетнаме в период с 1959 по 1962 годы. В результате его плодотворной деятельности была основана вьетнамская киношкола, снято три фильма, а также написано и опубликовано несколько книг о Вьетнаме.

Аждар Ибрагимов объездил большинство регионов Вьетнама, изучал людей и их обычаи, а также вел набор в киношколу. Тысячи вьетнамцев подали заявки для поступления в киношколу, открывшуюся в Ханое. 53 студента были приняты в эту школу по результатам отбора. После окончания обучения все они получили дипломы – это были первые профессиональные киноактеры и режиссеры Вьетнама. Таким образом, в 1959–1962 годах под руководством и при участии азербайджанского кинорежиссера была создана первая вьетнамская национальная киношкола, и началась подготовка национальных актеров и режиссеров. Фильмы «Два солдата», «Жадная птица» и «В один осенний день» были сняты под художественным руководством Аждара Ибрагимова. Так создавался вьетнамский кинематограф.

После возвращения в Баку Аждар Ибрагимов написал книги «Увиденное во Вьетнаме» (1964), «Солнце плачет» (1971), «Киноискусство сражающегося Вьетнама» (1968) и «Девушка из племени Таи» (1970).

Неслучайно вьетнамский народ, сохраняя симпатии к Азербайджану, не забывает и о вкладе Аждара Ибрагимова. Книга режиссера «Увиденное во Вьетнаме» была переведена на вьетнамский язык по инициативе посольства Азербайджана во Вьетнаме и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, и в ближайшие дни состоится церемония ее презентации.