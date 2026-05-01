АБР может выделить $850 млн на расширение Бакинского метро

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность финансирования проекта по расширению Бакинского метрополитена в Азербайджане за счёт кредита в размере до $850 млн из обычных капитальных ресурсов, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Предлагаемый программный кредит является неотъемлемой частью Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, утверждённой 30 января 2025 года.

Инициатива направлена на развитие транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих районов, ускорение экономического роста, а также повышение качества жизни населения в соответствии с Генеральным планом города Баку на 2020–2040 годы.

Как отмечают в АБР, программа разработана в тесной координации с ключевыми заинтересованными сторонами на национальном, региональном и местном уровнях. Она основана на комплексном подходе, нацеленном на формирование более экологичной, инклюзивной и экономически устойчивой городской среды в столице Азербайджана.

Ожидается, что реализация проекта обеспечит устойчивое развитие общественного транспорта в Азербайджане. В качестве основного результата предусмотрено расширение инфраструктуры метро, а среди ключевых показателей — продление линий и ввод в эксплуатацию пяти новых станций.