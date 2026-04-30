В Азербайджане вступает в силу новый механизм назначения пособия по беременности и родам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пособие по беременности и родам будет назначаться в автоматизированном порядке.

Как сообщает Trend, соответствующее решение вступит в силу с 1 мая 2026 года.

Так, пособие по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности, оформленного медицинским учреждением в форме электронного документа, после внесения страхователем приказа о предоставлении отпуска по беременности и родам в подсистему «Труд и занятость» Централизованной электронной информационной системы министерства труда и социальной защиты населения, будет в автоматизированном порядке выдаваться за календарные дни, приходящиеся на период отпуска.

Отметим, что право на получение пособия по беременности и родам распространяется на лиц, имеющих не менее 6 месяцев социального страхового стажа. Максимальный ежемесячный размер этого пособия не может превышать 25-кратную величину минимального размера трудовой пенсии.