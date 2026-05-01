В Баку проходит форум на тему усиления роли молодежи в постколониальную эпоху (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Бакинской инициативной группы в Баку проходит международный молодежный форум на тему "Усиление роли молодежи в постколониальныу эпоху".

Как сообщает Trend, в форуме впервые примут участие молодые дипломаты, исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий и организаций, поддерживающих независимость, руководители молодежных организаций и студенты университетов из нынешних и бывших колоний.

Всего гости из семнадцати стран познакомятся с нашей страной, а также поделятся своим опытом. Одновременно к форуму присоединятся иностранные студенты и исследователи, обучающиеся в высших учебных заведениях нашей страны.

Молодежь проведет обмен мнениями по вопросам создания международной сети солидарности и платформы сотрудничества молодежи в борьбе против современных бедствий колониализма и неоколониализма, а также разработки более системных и эффективных механизмов международного сотрудничества вокруг общих целей.

Также будут обсуждены вопросы прекращения колониального управления и неоколониальной политики на территориях, подвергшихся колонизации, ускорения процесса самоопределения, освобождения территорий, включенных в список ООН по деколонизации, включения других колоний в этот список; многочисленные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается местное население на колонизированных территориях; решение вопросов, связанных с молодежью, которая вынуждена покидать свои страны в результате давления правительств, проводящих репрессивную политику в отношении этнических меньшинств.

Отметим, что участники форума накануне совершили ознакомительную поездку в Милли Меджлис, Университет ADA, ASAN Xidmət и Центр DOST.

