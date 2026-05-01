Польша видит потенциал для сотрудничества с Казахстаном в сфере "зеленых" технологий (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Польша видит значительный потенциал для развития сотрудничества с энергетическим сектором Казахстана, особенно в контексте энергетического перехода и внедрения "зеленых" технологий.

Об этом сказала Trend глава офиса Польского агентства инвестиций и торговли в Астане Юлия Городецкая.

"Мы рассматриваем сотрудничество с Казахстаном в энергетике как весьма перспективное и видим растущий потенциал его дальнейшего развития, особенно в контексте энергетического перехода и внедрения "зеленых" технологий. 9 апреля 2026 года в Астане прошел польско-казахстанский бизнес-форум с участием представительной делегации польских компаний, включая победителей проекта Министерства климата и окружающей среды "GreenEvo - Green Technology Accelerator". Это подтверждает растущий интерес к взаимодействию в данной сфере", - сказала она.

По словам Городецкой, наибольший интерес сосредоточен на решениях в области энергоэффективности, накопления энергии и модернизации энергетической инфраструктуры, а также на проектах с использованием возобновляемых источников энергии, прежде всего ветровой и солнечной генерации.

Она добавила, что сектор "зеленых" технологий является одним из наиболее динамично развивающихся и включает, в частности, управление отходами и технологии в сфере водных ресурсов. Эти направления становятся все более важной частью экологической и энергетической трансформации Казахстана.