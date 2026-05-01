Новый этап цифровой трансформации в Yelo Bank

Для Yelo Bank инновации — это прежде всего простота. Стремясь сделать банковские решения максимально доступными и быстрыми, банк активно внедряет роботизацию внутренних процессов (RPA). Первым успешным кейсом стала полная автоматизация регистрации бизнес-счетов на портале Государственной налоговой службы (ГНС). Процесс, который раньше выполнялся сотрудником вручную и занимал около 2 минут, теперь завершает робот всего за 2 секунды. Это нововведение не только исключает риски, связанные с человеческим фактором, но и значительно сокращает время ожидания клиентов.

С внедрением роботизации рутинных задач сотрудники банка получают возможность сосредоточиться на более важных и креативных инициативах, ориентированных на потребности клиентов. Эти успехи, а также планы на будущее, обсуждались на очередной деловой встрече с стратегическим партнером банка — компанией Linktera.

В течение года Yelo Bank планирует автоматизировать еще больше бизнес-процессов, продолжая цифровую трансформацию как приоритет на всех уровнях своей деятельности. Внедряя современные технологии, банк стремится улучшить внутренние процессы и предоставить клиентам более гибкий и современный сервис на каждом этапе их взаимодействия с банком.

