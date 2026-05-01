Дезинформация, гибридные угрозы и злоупотребление ИИ становятся все более распространенными - замминистра

БАКУ /Trend/ - Дезинформация, гибридные угрозы и злоупотребление искуственным интеллектом становятся все более распространенными.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на III Форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованном Агентством развития медиа в Баку.

"Учитывая влияние этих факторов на имидж страны, внутреннюю общественную жизнь и международную стабильность, средства массовой информации должны проявлять повышенную внимательность в этом направлении. Подобные случаи, распространяемые через медиа, обладают способностью формировать и изменять общественное мнение.

За последние 15 лет миллионы людей по всему миру используют интернет главным образом для доступа к социальным платформам. За последние 5 лет более 50 процентов новостей люди получают именно через эти платформы. В развитых странах доступ к ним имеют более 90 процентов населения, тогда как в развивающихся странах этот показатель остается относительно ниже", - отметил он.

Заместитель министра также затронул вопрос доступа школ к интернету. По его словам, в настоящее время 63 процента школ подключены к широкополосной сети:

"На следующем этапе будет оказана поддержка переходу на волоконно-оптический интернет. Сейчас в школах в среднем приходится один компьютер на шесть учеников. Наша цель — обеспечить каждого ученика персональным компьютером".