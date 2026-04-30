Продолжаются совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı – 2026» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı – 2026», проводимые в рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, отрабатываются задачи взаимодействия по различным эпизодам. Вертолёт «Sikorsky S-70» Военно-воздушных сил Турции выполнил мероприятия радиоэлектронной борьбы, в результате которых были подавлены наземные радиоэлектронные средства условного противника. В то же время вертолёты «Ми-17» Военно-воздушных сил Азербайджана успешно выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных целей.

Основной целью учений является согласование совместных действий ВВС двух братских стран, повышение профессионализма личного состава и расширение обмена опытом.