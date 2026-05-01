В Баку проходит III Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Агентства развития медиа Азербайджана проходит III Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве", сообщает Trend.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агенства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов заявил, что единство государства, медиа и общества позволяет достойно справляться с любыми глобальными вызовами.

Он отметил, что организация 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку является показателем высокой оценки международным сообществом успехов Азербайджана в области градостроительства.

"Эффективная коммуникационная модель, апробированная в ходе COP29, доказала, что единство государства, медиа и общества позволяет нам достойно справляться с любыми глобальными вызовами. Верим, что и в ходе WUF13 сможем повторить этот опыт и добиться ещё более высоких профессиональных результатов.

Благодаря инициативам Фонда Гейдара Алиева такие уникальные жемчужины, как Ичеришехер и Девичья башня, укрепили свое достойное место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Великолепные культурные центры и общественные парки, сформировавшие современный облик нашей столицы, являются результатом именно этого благородного подхода и заботы о нашей национальной культуре", - сказал он.

Далее, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов сказал в своем выступлении, что защита процессов, происходящих на цифровых платформах, от манипуляций имеет важное значение.

Он отметил, что понятие медиа не ограничивается только производством новостей - оно также охватывает передачу информации в безопасной и надежной среде.

"В то же время обеспечение технологического суверенитета платформ является приоритетным вопросом. Уже принят план действий на 2026-2028 годы. Его реализация позволит выстроить цифровую трансформацию в стране как единую систему. Современные вызовы не ограничиваются только технологическими решениями. Сотрудничество и ответственность являются основными условиями для формирования здоровой информационной среды. В этом процессе мы рассматриваем медиа как основного партнера", - подчеркнул С. Асадов.

По словам заместителя министра, в современную эпоху сбор и распространение информации ускорились:

"Инструменты искусственного интеллекта облегчают обработку больших объемов данных, позволяют проводить более точный анализ. Цифровая среда, в свою очередь, играет роль важного моста между медиа и читателем. На фоне этих изменений цифровое развитие в стране вступило в новый этап. Начат переход от отдельных проектов к единой, проактивной системе. Реформы, проводимые в этой области, фактически служат обеспечению будущего страны. Для построения цифрового магистрального канала особое значение имеют три основных направления:

- инфраструктура – как позвоночник цифровых медиа;

- искусственный интеллект и данные;

- киберустойчивость и информационная безопасность".

После официальной церемонии открытия форума будет организована панельная сессия на тему "Медиа-повестка в Год градостроительства и архитектуры".

Целью проведения форума является повышение просветительской функции медиа и его проактивной роли в формировании общественного мнения, донесение деликатной информации обществу в соответствии с определенными принципами, совершенствование координации между медиа, государственными учреждениями и другими сторонами.

