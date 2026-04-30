Возобновлена деятельность Канадско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля в парламенте Канады состоялось заседание Канадско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Как передает Trend, посольство Азербайджанской Республики в Канаде поделилось этой информацией на своей официальной странице в социальной сети X.

Выступивший на мероприятии временный поверенный в делах посольства Вюсал Сулейманов ответил на вопросы членов парламента, касающиеся приоритетов внешней политики Азербайджана и азербайджано-канадских отношений. Он также предоставил информацию о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, энергетической политике Азербайджана и его роли в обеспечении глобальной энергетической безопасности, а также об участии страны в важных транспортных и логистических проектах.