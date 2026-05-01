Назван объем дохода Азербайджана от экспорта меди

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана была экспортирована 951 тонна меди и изделий из нее на сумму 8,793 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно отчету, экспорт меди и изделий из меди увеличился на 1,6 миллиона долларов США, или на 22,2% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизился на 24 тонны, или на 2,5% по объему.

В отчетном периоде доля меди и изделий из меди в общем объеме экспорта составила 0,16%, а доля в ненефтяном секторе — 1,12%.

В то же время в январе-марте 2026 года в Азербайджан было импортировано меди и изделий из нее на сумму 13,7 миллиона ​​долларов США. Это на 1,2 млн долларов США или 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде доля меди и изделий из меди в общем объеме импорта составила 0,22%.