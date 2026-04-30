В минфине Азербайджана обсуждены перспективы сотрудничества с ЕБРР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с Элизабеттой Фальчетти, исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Турции и Кавказу.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР, состояние реализации существующих проектов и будущие инициативы.

Министр Сахиль Бабаев отметил, что сотрудничество с ЕБРР играет важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии нашей страны и продолжается в областях диверсификации экономики, развития частного сектора, «зеленого» перехода и укрепления региональной взаимосвязи в рамках Стратегии банка на 2025-2030 годы. Было отмечено, что на сегодня ЕБРР инвестировал 3,712 миллиарда евро в 202 проекта в Азербайджане. В настоящее время портфель банка в стране составляет 898 миллионов евро, значительная часть которых приходится на частный сектор.

Коснувшись состояния реализации инфраструктурных проектов, осуществляемых в городе Гянджа при поддержке ЕБРР, министр особо подчеркнул стратегическое значение проекта водоснабжения и канализации, подчеркнул важность поэтапной реализации проектов и осуществления финансирования в соответствии с графиком исполнения.

В то же время отмечалось, что Азербайджан в рамках сотрудничества с ЕБРР в качестве донора-партнера вносит вклад в различные фонды, управляемые банком.

В свою очередь, Э. Фальчетти выразила удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и заявила о готовности ЕБРР продолжать совместные инициативы в направлениях поддержки частного сектора, расширения инструментов "зеленого" финансирования и развития устойчивой инфраструктуры в нашей стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по проекту водоснабжения и сточных вод города Шеки, а также инициативам, предусмотренным в рамках Водной программы Большого Баку - Абшерона.

Стороны подчеркнули важность учета устойчивости долга, потенциала реализации и сбалансированного распределения рисков в качестве основных критериев при оценке новых проектов, а также значимость совместного применения инструментов кредитования, грантов и технической помощи.