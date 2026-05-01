Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1.Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Конвенцию от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;

2. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Конвенцию от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;

3.Законопроект об утверждении Соглашения «О сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц»;

4.Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон «Об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства» (третье чтение);

5.Законопроект о внесении изменений в Закон «О дорожном движении» (третье чтение);

6.Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (первое чтение);

7.Законопроект о внесении изменений в законы «Об утверждении Положения «О военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение);

8.Законопроект о внесении изменений в Закон «Об обращениях граждан» (первое чтение).