Бакинская инициативная группа провела более 35 международных мероприятий по теме колониализма и прав человека

БАКУ/Trend/ - Начиная с 2023 года Бакинская инициативная группа (БИГ) успешно провела более 35 международных мероприятий, посвященных различным темам, таким как последствия колониальной и неоколониальной политики, правовые вопросы, защита прав человека, защита прав коренных народов и защита прав этнических меньшинств.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в ходе своего выступления на международном Молодежном форуме под названием "Усиление роли молодёжи в постколониальную эпоху".

Он отметил, что с 2024 года Бакинская инициативная группа начала продолжать свою деятельность в качестве аналитического центра:

"С того времени мы издали три книги, подготовили и опубликовали более 40 отчетов. В то же время мы подготовили и представили авторитетные отчеты международным организациям и соответствующим международным институтам. Мы наладили успешное сотрудничество с более чем девятью зарубежными территориями, которые, к сожалению, до сих пор страдают от колониализма, а также с более чем пятнадцатью странами, пострадавшими от неоколониальной политики.

Кроме того, мы наладили сотрудничество с Организацией объединенных наций и ее структурами, Советом по правам человека, Комитетом по правам человека, Постоянным форумом по вопросам лиц африканского происхождения и Молодежным офисом Организации объединенных наций, а также с такими международными организациями, как Движение неприсоединения, и их институтами".