Обнародовано число зарегистрированных для участия в WUF13

БАКУ/Trend/ - Для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались около 25 тысяч человек из более чем 150 стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Бакинского главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Реад Гасымов на III Форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованном Агентством развития медиа в Баку.

"Данное число зарегетрированных является показателем высокого интереса к мероприятию. Успех этого мероприятия связан не только с организационным уровнем, но и с его правильным и эффективным доведением до общественности. На медиа ложится большая ответственность за донесение до широкой аудитории обсуждаемых подходов, инновационных решений и достигнутых результатов", - сказал он.

По словам Р. Гасымова, устойчивое городское развитие, обеспечение инклюзивности и повышение качества жизни входят в число основных приоритетов Азербайджана:

"Масштабные восстановительные работы, ведущиеся в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, являются ярким показателем градостроительной политики Азербайджана. Наряду с этим последовательно проводятся мероприятия по формированию городского ландшафта, увеличению зеленых зон и сохранению архитектурных объектов. Наши проекты, отвечающие глобальным вызовам урбанизации, вызывают живой интерес у мировой общественности. Такой подход является подтверждением успешной градостроительной политики Азербайджана на глобальном уровне".