В Грузии зафиксирован рост экономики в марте

БАКУ /Trend/ - Экономика Грузии в марте 2026 года выросла на 10,7% в годовом выражении.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Национального комитета по статистики Грузии.

Согласно информации, в целом за первый квартал рост составил 9,1%. Годовая инфляция в марте ускорилась до 3,7% в потребительском секторе и до 5% у производителей. Оборот компаний-плательщиков НДС достиг 15,6 млрд лари, увеличившись на 13,4%.

Основной вклад в рост внесли обрабатывающая промышленность, IT-сектор, строительство, транспорт и профессиональные услуги. При этом спад зафиксирован в гостинично-ресторанной сфере и административных услугах.

Во внешней торговле экспорт вырос на 23,4%, тогда как импорт сократился на 7,1%.