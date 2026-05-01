Азербайджан разрывает отношения с Европарламентом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан разрывает отношения с Европейским парламентом.

Как сообщает Trend, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в связи с деятельностью Европейского парламента, направленной против страны.

Кроме того, будет инициирован процесс прекращения членства в Парламентской ассамблее Евронест. В период действия процедуры делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Евронест.

Также прекращается участие Милли Меджлиса в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан.

На заседании парламента была создана комиссия для подготовки и принятия соответствующего решения. В состав комиссии вошла группа депутатов Милли Меджлиса.

Заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров огласил текст решения. Согласно документу, Милли Меджлис приостанавливает все формы сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям.

После обсуждений проект решения был вынесен на голосование и принят единогласно.

