Азербайджанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по информатике

Учащиеся из Азербайджана успешно выступили на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике при поддержке Azercell

Азербайджанские школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике, прошедшем в городе Шумен (Болгария). В общей сложности команда завоевала четыре медали, включая одну золотую.

Золотую медаль получил ученик 11-го класса средней школы №157 города Баку Гасан Велиев. Серебряных наград удостоились ученик 9-го класса средней школы №3 имени академика Зии Буниятова города Гёйчай Вагиф Абдуллаев и учащийся Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Тунджай Пашаев. Бронзовую медаль завоевал ученик 11-го класса Бакинского турецкого лицея «Анадолу» Ахмед Гамбарлы.

Турнир был направлен на развитие алгоритмического мышления и навыков решения сложных задач в области информатики. В этом году он прошёл в гибридном формате, объединив 440 участников из 14 стран. Национальная сборная Азербайджана принимала участие дистанционно на базе Азербайджанского технического университета.

С 2017 года компания Azercell Telecom совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к олимпиадам по информатике. За этот период учащиеся из различных регионов и столицы страны завоевали в общей сложности 118 медалей на международных конкурсах по программированию, успешно продемонстрировав потенциал Азербайджана в сфере ИТ.