На освобожденных территориях Азербайджана установлены солнечные панели общей мощностью более 7 000 кВт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Азербайджана состоялось 12-е заседание Рабочей группы по координации и мониторингу применения «зеленых» технологий и энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.

Trend сообщает, что заместитель министра энергетики рассказал о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях в соответствии с распоряжениями и поручениями главы государства.

Была представлена информация о населенных пунктах, объектах социальной инфраструктуры и энергетики, введенных в эксплуатацию или фундамент которых был заложен в период после прошлого заседания. Отмечено, что в рамках применения технологий «зеленой» энергии в Джебраиле завершено строительство подстанции для солнечной электростанции (СЭС) «Шафаг», и в настоящее время начата установка солнечных панелей.

Также сообщалось, что продолжается реализация проектов солнечных электростанций «Шамс» и «Уфуг» мощностью по 50 МВт каждая, а в Кельбаджаре ведутся измерительно-наблюдательные работы в рамках подготовки к строительству ветровой электростанции мощностью 240 МВт.

На заседании были заслушаны отчеты об исполнении решений предыдущего заседания и результатах мониторингов применения «зеленых» технологий и энергоэффективности. Были рассмотрены результаты мониторингов, проведенных в городах Зангилан и Кяльбаджар, селах Мамедбейли, Джахангирбейли (Зангиланский район), Горовлу, Солтанлы, Шукюрбейли (Джебраильский район), Зар (Кяльбаджарский район), Суговушан, Чапар, Гасанриз, Венгли и Колатаг (Агдеринский район).

До внимания участников была доведена информация о текущей ситуации с установкой солнечных панелей и процедурой регистрации граждан в качестве активных потребителей. Было отмечено, что на освобожденных территориях на сегодня более чем в 2000 частных жилых домах, общественных и социальных зданиях установлены солнечные панели общей мощностью более 7000 кВт и свыше 7000 светодиодных осветительных приборов. 40% этих осветительных приборов (около 3000 единиц) составляют гибридные системы, работающие на солнечной энергии.

На заседании также обсуждались вопросы газо- и теплоснабжения жилых комплексов. По итогам обсуждений была достигнута договоренность о принятии соответствующих мер для реализации выдвинутых предложений.