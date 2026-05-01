Обнародован объем выплат в Азербайджане по гособлигациям за 3 месяца

БАКУ/Trend/ - В течение первых трех месяцев текущего года за счет средств государственного бюджета были осуществлены выплаты по основному долгу по государственным облигациям, выпущенным в предыдущие годы, срок оплаты которых наступил, на сумму 1 миллиард 310,9 миллиона манатов, а также выплаты по процентам и дисконтам на сумму 132,5 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Кроме того, из находящихся в обращении на отчетную дату государственных ценных бумаг на сумму 7 миллиардов 695,5 миллиона манатов, 54,4% пришлось на долю 2-х и 3-летних, а 45,6% - на долю государственных ценных бумаг со сроком обращения 5 лет и более.

По состоянию на 1 апреля 2026 года средний срок до погашения государственных облигаций, находящихся в обращении, составил 3,60 года. Истечение срока обращения краткосрочных гособлигаций в течение 3 месяцев текущего года привело к увеличению ССП по государственным облигациям.