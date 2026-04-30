"Нефтчи" обыграл "Карабах", "Сабах" досрочно стал чемпионом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершился матч между командами "Нефтчи" и "Карабах", состоявшийся в рамках XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Trend, встреча, проходившая на стадионе Palms Sports Arena, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

За бакинский клуб голы забили Эмиль Сафаров и Бассала Самбу. За "Карабах" автоголом отметился Эльвин Бадалов.

"Карабах" занимает второе место с 59 очками, а "Нефтчи" поднялись на четвертое место, набрав 47 очков.

Кроме того, после этой игры "Сабах" смог досрочно оформить чемпионство.