Узбекистан и китайская процинция Цзянсу нацелены на углубление инвестиционного сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Ильзатом Касимовым провела переговоры в Нанкине с заместителем губернатора китайской провинции Цзянсу Чжао Янем, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения торгово-экономических связей, а также углубление инвестиционного сотрудничества между регионами Узбекистана и Цзянсу.

Особый акцент был сделан на развитии промышленной кооперации, создании высокотехнологичных производств и продвижении новых совместных проектов с участием бизнеса двух стран. Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность в активизации практического взаимодействия по этим направлениям.

Кроме того, отмечено, что ведётся подготовка к участию делегации провинции Цзянсу на высоком уровне в Третьем узбекско-китайском межрегиональном форуме, который состоится 20–22 мая в Сиане.